The Lost Art of Coparenting: A Child’s World, Adult Conflict

Renee’s SubstackThe Lost Art of Coparenting: A Child’s World, Adult Conflict111×0:00Current time: 0:00 / Total time: -3:09-3:09Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.The Lost Art of Coparenting: A Child’s World, Adult ConflictRenee kitaniAug 06, 202611ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksRenee’s SubstackMy personal SubstackMy personal SubstackSubscribeAuthorsRenee kitaniRecent EpisodesIn My Own Voice: Conversations That MatterAug 5 • Renee kitaniStory time: . A Woodland Tale for My GrandsonNov 27, 2025 • Renee kitani